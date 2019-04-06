«Настоящий прорыв»: Корея заявила о готовности вложиться в строительство ВСМ «Екатеринбург–Челябинск»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-06T08:13:26+03:00

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В ближайшие несколько лет добраться из Свердловской области в Челябинскую станет возможным всего за один час. Для этого между регионами построят высокоскоростную железнодорожную магистраль «Екатеринбург-Челябинск».

В прошлом году рассматривался вариант, что участие в стройке примет Китай. Такое предложение представителям Поднебесной сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Однако потенциальные партнеры взяли паузу для обдумывания.

Фото: Департамент информполитики региона

Теперь же стратегическим партнером планирует стать Корея. Свердловское Правительство уже провело встречу с делегацией Республики.

- Проект строительства ВСМ, в первую очередь, рассматриваем как проект для жителей наших областей и России в целом, для улучшения качества их жизни и расширение возможностей. Уже сейчас прорабатываем вопросы пространственного развития территорий, которые пройдут по пути ВСМ. Также уделяем большое внимание вопросам экономического эффекта для свердловских и челябинских предприятий, как при реализации проекта, так и управления в дальнейшем, - отметил замгубернатора Олег Чемезов.

Фото: Департамент информполитики региона

Делегацию Кореи возглавил директор государственного агентства по строительству и управлению железными дорогами республики Чунг Ги Ким. Он рассказал, что железнодорожная отрасль Кореи развивается при поддержке государства и является высокотехнологичной.

- Уверен, что при наших технологиях и производственном потенциале Свердловской области и Челябинска можно сделать настоящий прорыв в проекте ВСМ, - заявил Чунг Ги Ким. -

Более детальный разговор участники встречи договорились продолжить в июле на выставке ИННОПРОМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU