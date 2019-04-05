Губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-05T19:53:28+03:00

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Губернатор Свердловской области встретился с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Глава региона доложил о развитии экономики Среднего Урала, приоритетных задачах бизнеса и власти.

Есть, чем гордиться, по мнению губернатора, и в области строительства жилья, сельского хозяйства, комфортной городской среды, культуры и экологии. На данный момент в области принято 55 программ, которые должны помочь осуществить ощутимый рывок в этих сферах.

- Я подробно рассказал Дмитрию Анатольевичу про программу «Жилье и городская среда», в рамках которой идет благоустройство дворов и придомовых территорий. Поделился, как хорошо у нас зарекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей муниципалитетов, - сообщил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Также глава региона рассказал о подготовке к выставке «Иннопром-2019», саммиту GMIS-2019, заявке на Универсиаду и 300-летию Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал поддержать проекты со стороны Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU