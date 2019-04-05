2019-04-05T18:26:20+03:00
Общество

В Екатеринбурге открылась выставка День инноваций Центрального военного округа

Впервые гостям покажут комплекс разведки «Ирония»
Олег Галимов
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Фото: ЦВОФото: ЦВО
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В Екатеринбурге стартовала выставка современных образцов вооружения и военной техники в рамках Дня инноваций Центрального военного округа.

В числе экспонатов представлен и многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», который впервые показали в открытом доступе гостям выставки. Комплекс позволяет в режиме реального времени вести наблюдение за местностью на расстоянии до 10 км от собственных позиций благодаря примененным системам связи компьютера, ретранслирующего сигнал с оптико-электронного прибора по закрытому радиоканалу.

- Сегодня нашему вниманию представлены инновационные разработки российских ученых, студентов, курсантов военных учебных заведений, многие из которых будут впоследствии внедрены в деятельность Министерства обороны, поступят на вооружения в войска. Мероприятия такого масштаба проводится уже в третий раз на территории нашего округа, и с каждым разом привлекает все больше и больше участников", - сказал начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Михаил Теплинский на церемонии открытия.

Он также уточнил, что в работе выставки участвуют более 20 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и три высших военно-учебных заведения.

Выставка завершит свою работу завтра, 6 апреля, вход для жителей города свободный. На выставке представлено более 30 образцов современной военной техники. Экспозиция разделена на тематические разделы, посвященные лазерным технологиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, медицине, средствам защиты, стрелково-пушечному вооружению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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