2019-04-05T16:10:51+03:00
Общество

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле открылся первый на Урале музей-мастерская бурачного промысла

Здесь можно увидеть уникальные берестяные туеса, корзинки, сахарницы, шкатулки и другие изделия, среди которых нет повторяющихся.
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Фото: ЕВРАЗФото: ЕВРАЗ
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В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открылся первый на Урале музей-мастерская бурачного промысла «Солнечная береста». Идея его создания принадлежит работнику коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Сергею Коротчене, который много лет занимается плетением изделий из бересты.

Музей оборудован на грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей», помещение предоставлено Нижнетагильским отделением Союза художников России.

В музее представлена экспозиция берестяных изделий самого Сергея Коротчени, а также старинные предметы, собранные в Уральских деревнях. Здесь можно увидеть уникальные берестяные туеса, корзинки, сахарницы, шкатулки и другие изделия, среди которых нет повторяющихся. В другом зале располагается мастерская с четырьмя рабочими местами. Сергей Коротченя планирует проводить здесь мастер-классы для детей и взрослых по бурачному промыслу.

Фото: ЕВРАЗ

Фото: ЕВРАЗ

Слесарь коксохимического производства Сергей Коротченя занимается бурачным промыслом более 30 лет. Он победитель многих выставок и фестивалей, недавно Союз художников России присвоил ему звание «Народный мастер Российской Федерации». Ранее его выставки открывались в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК, а также в управлении коксохимического производства.

Музей «Солнечная береста» располагается по адресу: улица Аганичева, дом 6. График работы: понедельник - четверг с 17:00, в пятницу с 16:00, однако лучше предварительно записаться на страничке в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: ЕВРАЗ

Фото: ЕВРАЗ

Конкурс социальных грантов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» направлен на вовлечение общественности в развитие городского пространства, развитие инициативы жителей городов присутствия. На Урале конкурс проводится более 10 лет. За это время реализовано множество проектов по благоустройству городских дворов, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, детского развития, досуга молодежи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году ЕВРАЗ направил на реализацию проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре 6,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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