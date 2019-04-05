На Урале пьяная автоледи, пролетев над крышей, приземлилась в огороде частного дома

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-05T16:05:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижних Сергах 18-летняя девушка перебрала с алкоголем и, судя по всему, почувствовала себя героиней фильма «Форсаж».

Свердловчанка, не имеющая водительских прав, прыгнула с приятелем в вазовскую «пятнадцатую», после чего молодые люди резво покатились по улицам города.

- Женщина-водитель двигалась по улице Чкалова в сторону Мира, не обеспечила контроль за движением машины и допустила ее занос с последующим съездом с дороги, в придомовую территорию дома № 6 по улице Чкалова, - рассказали в МО МВД России «Нижнесергинский».

Фото: МО МВД России «Нижнесергинский»

При этом гонщица не просто въехала в дом, а проделала несколько «трюков». Сначала девушка смяла припаркованную под окнами легковушку, после чего взлетела с сугроба, словно с трамплина, пролетела несколько метров возле крыши дома и приземлилась в огороде.

Никто из людей в этом ДТП, к счастью, не пострадал.

Госавтоинспекция просит горожан сообщать о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, а так же грубо нарушающих ПДД. Сделать это можно, позвонив по номерам телефона дежурной части 8-(34398)-2-12-54 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU