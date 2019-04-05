В Камышлове восьмиклассница провалилась в открытый колодец канализации

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-05T15:41:04+03:00

Вместо люка он был закрыт досками и колесом

Изменить размер текста: A A

В Камышлове прокуратура начала проверку в связи с травмированием восьмиклассницы. Школьница гуляла с подругами, как вдруг провалилась в канализационный колодец на перекрестке улиц Максима Горького и Советская.

- Канализационный колодец находится на обслуживании МУП «Водоканал Камышлов», на момент происшествия был закрыт досками и колесом, специальной крышкой не оборудован, оградительной лентой не обнесен, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На поверхность девочке помогли выбраться подруги. После осмотра в больнице врачи диагностировали у пострадавшей ушиб руки.

Злополучный колодец находится в ведении МУП «Водоканал Камышлов», который в стадии банкротства еще с 2015 года.

Прокуратура обязала конкурсного управляющего установить на колодец люк, а до выполнения работ оградить участок, а также провести ревизию всех канализационных колодцев и шахт города.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о предъявлении иска о возмещении школьнице морального и материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU