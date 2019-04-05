В Тавде поймали 18-летнего парня, попытавшегося сдать в металлолом угнанную легковушку

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-05T15:17:36+03:00

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В Тавде местный 18-летний житель может получить пятилетний тюремный срок за попытку нелегально заработать.

Фото: МО МВД России «Тавдинский»

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что у него прямо из-под окон дома был угнал ВАЗ. Правоохранители дали ориентировку на машину, и вскоре автомобиль был найден - на базе по приему металлолома.

Фото: МО МВД России «Тавдинский»

Вычислить автовора тоже не составило труда, так как угонщик знатно «наследил» отпечатками пальцев. Им оказался местный 18-летний юноша.

Фото: МО МВД России «Тавдинский»

- С целью сбыта чужого имущества и получения прибыли, подозреваемый отбуксировал украденный автомобиль с помощью Газели с улицы Ленина в район СХТ. Получив за транспортное средство деньги, он покинул металлбазу, - рассказали в МО МВД России «Тавдинский».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU