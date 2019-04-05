В Тавде поймали 18-летнего парня, попытавшегося сдать в металлолом угнанную легковушку
В Тавде местный 18-летний житель может получить пятилетний тюремный срок за попытку нелегально заработать.
Фото: МО МВД России «Тавдинский»
В полицию позвонил мужчина и сообщил, что у него прямо из-под окон дома был угнал ВАЗ. Правоохранители дали ориентировку на машину, и вскоре автомобиль был найден - на базе по приему металлолома.
Фото: МО МВД России «Тавдинский»
Вычислить автовора тоже не составило труда, так как угонщик знатно «наследил» отпечатками пальцев. Им оказался местный 18-летний юноша.
Фото: МО МВД России «Тавдинский»
- С целью сбыта чужого имущества и получения прибыли, подозреваемый отбуксировал украденный автомобиль с помощью Газели с улицы Ленина в район СХТ. Получив за транспортное средство деньги, он покинул металлбазу, - рассказали в МО МВД России «Тавдинский».
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU