2019-04-05T14:46:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартовала акция по сбору пасхальных подарков для детей из глубинки

Родители этих мальчишек и девчонок большую часть времени работают, но порой не могут купить малышам даже необходимые вещи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба монастыряФото: пресс-служба монастыря
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В уральской столице стартовал традиционный благотворительный марафон «Подарите детям праздник!». Теплая акция проводится, чтобы собрать подарки к Пасхе для детей из деревень и сел уральской глубинки. Проводит ее Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.

- Многие дети в деревнях очень способные, жизнерадостные, приветливые, - рассказывает руководитель монастырской социальной службы Ирина Свистунова. - И от городских они отличаются только тем, что родители у них работают не в офисе, а на ферме или пилораме, и часто не могут купить детям даже необходимые вещи или школьные принадлежности. А уж о подарках и говорить не приходится. В этом году мы проводим дополнительную акцию «Пасхальная почта» и приглашаем всех вкладывать в подарки для сельских детей пасхальные письма с теплыми словами и пожеланиями детям и их родителям - поверьте, им очень важно такое внимание.

О приятных мелочах к Пасхе мечтают дети из Дерябино, Меркушино, Кордюково, Морозова, Малахово, Карпунино и других уральских сел и деревень. Для них большой радостью станут книги, сладости, наборы для творчества.

Подарки можно приносить до 27 апреля в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь по адресу: улица Зеленая Роща, 1.

Для тех, кто хочет исполнить мечту конкретного ребенка, на сайте монастыря может ознакомиться с историями малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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