2019-04-05T14:15:21+03:00
Здоровье

На Урале фельдшер ради выслуги ставила «липовые» галочки о прохождении пациентами медосмотра

Ложные сведения женщина вносила два года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Первоуральске вынесли приговор фельдшеру городской больницы, которая вносила в медкарты пациентов ложные данные. Женщину признали виновной в служебном подлоге.

Татьяна Данченко на протяжении двух лет ради премии и высоких показателей работы вносила «липовые» сведения о прохождении пациентами диспансеризации.

- Медработник достоверна знала, что указанные лица диспансеризацию не проходили либо проходили ее не в полном объеме, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Составленные документы фельдшером были представлены в ГБУЗ Свердловской области «Городская больница города Первоуральска», где на их основании последней перечислены и выплачены стимулирующие выплаты.

Учитывая, что преступление относится к категории небольшой тяжести, а также полное признание вины подсудимой и возмещение материального вреда, уголовное дело в отношении Татьяны Данченко прекращено. В качестве наказания фельдшер получила штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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