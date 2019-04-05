2019-04-05T12:40:57+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле заводчик собак убил гостившего у него бродягу

Изуродованное тело жертвы несколько часов пролежало в ванной
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Нижнем Тагиле сыщики уголовного розыска по горячим следам раскрыли зверское убийство.

Кто-то из местных жителей сообщил сотрудникам уголовного розыска о том, что в одной из квартир дома по Черноисточинскому шоссе может находиться труп. Указанное жилище, где проживает 52-летний мужчина, взяли под пристальное наблюдение. Когда он возвращался домой после прогулки с собакой, силовики его задержали.

- При осмотре квартиры, в которой, помимо хозяина, находились четыре собаки, в ванной комнате полицейские обнаружили труп мужчины с множественными колотыми и резаными ранениями груди и рубленой раной головы, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». - Погибшим оказался ранее судимый 46-летний мужчина, который вел бродяжнический образ жизни. Со слов соседей, хозяин квартиры нередко привечал такого рода посетителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники и следователи выясняют причину столь жестокой расправы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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