2019-04-05T12:24:02+03:00
Общество

1200 волонтеров помогут свердловчанам настроить телевизоры после перехода на «цифру»

Консультации получили уже более 12,5 тысячи уральцев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Средний Урал перейдет на цифровое вещание с 3 июняСредний Урал перейдет на цифровое вещание с 3 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже более 1200 молодых людей присоединились к движению добровольцев, которые помогают свердловчанам настроить телевизоры при переходе с аналогового сигнала на цифровой.

- Мы ведем информационно-разъяснительную работу для того, чтобы они понимали, как настроить телевидение, как настроить различные типы телевизоров, что такое приставка, чем отличаются дециметровые антенны от метровых, - рассказал директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

Также добровольцы участвуют и в подомовых обходах, где рассказывают жителям о переходе на новое телевизионное вещание, раздают информационные буклеты. Консультации получили уже более 12,5 тысячи уральцев.

Помощь требуется в первую очередь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, одиноким людям и многодетным родителям. Однако позвать волонтеров может любой житель региона. Для этого нужно позвонить на федеральный номер «горячей линии» РТРС 8-800-220-20-02 и оставить заявку.

- Областные власти держат под постоянным контролем процесс перехода на цифровое вещание. Разработан пакет мер для социально незащищенных категорий граждан. Подписаны соглашения с операторами спутниковой связи, по которым они будут бесплатно предоставлять 20 обязательных телеканалов на территориях вне зоны цифрового вещания, - говорит директор департамента информатизации и связи Свердловской области Гущин.

Кроме того, в регионе принят закон, гарантирующий субсидии на приобретение оборудования. Льготы действуют с 1 января по 31 декабря 2019 года. Претендовать на них могут малообеспеченные граждане и члены их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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