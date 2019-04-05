2019-04-05T11:53:33+03:00
Недвижимость

Свердловский суд отказал «Спецавтобазе» в увеличении тарифов на вывоз мусора

Одной из претензий МУПа стало невключение в стоимость оплаты работы специалистов с несанкционированными свалками
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Тариф на вывоз мусора останется прежнимТариф на вывоз мусора останется прежнимФото: Алексей БУЛАТОВ
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С первого января этого года в Свердловской области стартовала, так называемая мусорная реформа. И уже на протяжении четвертого месяца в регионе кипят нешуточные страсти.

Пока жители, возмущенные стоимости вывоза отходов, требуют снижения тарифов, «Спецавтобаза», которая является региональным оператором на Востоке, настаивает на повышении цен.

Региональная комиссия установила для ЕМУП предельный тариф в 697,76 рублей за кубический метр. Однако оператор решил оспорить сумму и подал в областной суд иск к РЭК.

- Представитель «Спецавтобазы» ссылался на необоснованное невключение трат на оргтехнику и программное обеспечение в статью «амортизационных расходов» и разделение их на 3 года. Кроме того, МУП посчитал неверным невключение в тариф плату за услуги по работе специалистов с несанкционированными свалками, а также снижение зарплаты сотрудников организации, трат по статье «транспортировка ТКО», «индексация потребительских цен», «административные расходы» и «расчетно-кассовое обслуживание», - рассказали в пресс-службе областного суда.

РЭК же пояснил, что траты на оргтехнику и программное обеспечение РЭК были заложены в тариф, но разделены на 3 года, а работа с несанкционированными свалками не может быть включена в тариф вообще, так как подобные траты возложены на собственников земельного участка. На увеличение оплаты по остальным пунктам оператор не предоставил документального подтверждения.

Выслушав стороны, суд отказал в удовлетворении требований «Спецавтобазы». Тариф останется прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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