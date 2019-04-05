2019-04-05T11:10:07+03:00
Недвижимость

«Почта России» возобновила прием платежей за электроэнергию от свердловчан

Спор с энергетиками пока далек от финала
Лев ИСТОМИН
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Квитанции снова можно оплатить в почтовом отделенииКвитанции снова можно оплатить в почтовом отделенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Почта России», несмотря на разногласия с энергетиками, приняла решение возобновить прием платежей за электроэнергию от жителей Свердловской области.

Такое решение принято из-за того, что потребители в уральской глубинке не имеют возможности оплатить квитанции, кроме как в почтовом отделении. Это может привести к созданию задолженности, а после этого – и к начислению пеней. А ведь жители сел ни в чем не виноваты в сложившейся ситуации.

- «Почта России» приняла решение возобновить прием платежей от населения в адрес компании АО «ЭнергосбытТ Плюс», несмотря на наличие со стороны контрагента дебиторской задолженности перед предприятием, - рассказали в пресс-службе компании.

Переговоры между двумя сторонами продолжаются. Их итогом должен стать новый договор на оказание услуг со стороны «Почты России».

- Поскольку в ряде сельских населённых пунктов отделения связи остаются единственным учреждением социальной инфраструктуры, почтовики продолжат оказывать населению услуги по приему платежей, в том числе на дому посредством переносных платежных терминалов, - говорят почтовики.

Отметим, что жителей Свердловской области встревожил факт отмены приема платежей в почтовых отделениях с 1 апреля этого года. Далеко не все имеют возможность пользоваться интернетом, что привело к проблемам с оплатой квитанций за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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