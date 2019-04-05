2019-04-05T10:47:33+03:00
Общество

"Сильная и независимая": В Екатеринбурге 12-летняя школьница сбежала от родителей, прихватив с собой кота

Девочка решила доказать свою самостоятельность
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ребёнок уже возвращен домой и поставлен на учет в ПДНРебёнок уже возвращен домой и поставлен на учет в ПДНФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шестиклассница из Каменска-Уральского, желая продемонстрировать свою самостоятельность, подняла на уши всю семью и городскую полицию. Неделю назад, родители прилежной ученицы и примерной 12-летней дочери отлучились по делам, а когда вернулись домой, то не обнаружили ребенка. На телефонные звонки девочка не отвечала.

- 30 марта в дежурную часть отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» поступил звонок от жителей села Барабановское, которые сообщили о том, что их несовершеннолетняя дочь, ранее не уходившая из дома, ушла и не выходит на связь. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних незамедлительно приступили к поискам беглянки, - рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Оказалось, что юной беглянке просто захотелось попутешествовать. Воспользовавшись отсутствием родителей, школьница собрала вещи и направилась в гости к родственникам в Челябинск. При этом девочка взяла с собой в качестве попутчика домашнего кота. На четырех попутках она добралась до соседней области, откуда позвонила родственникам и сообщила о внезапном визите.

- В настоящее время ребёнок возвращен домой и поставлен на учет в ПДН. Родителям и юной путешественнице предстоит посетить территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - добавили в полиции. - Отметим, что семья является благополучной и до этого в поле зрение полиции не попадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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