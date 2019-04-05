«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге легковушка на «зебре» сбила двух девушек

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-05T12:03:26+03:00

У обеих пострадавших сотрясение мозга, сейчас они находятся в больнице

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В Екатеринбурге под колесами автомобиля пострадали две молодые девушки. Подруги переходили дорогу по «зебре» на улице Красноуфимская, где были сбиты «семеркой» Жигулей.

- По предварительно установленной информации, водитель ГАЗ-2107 при движении по улице Викулова со стороны Крауля в сторону Н.Васильева при повороте налево допустил наезд на двух пешеходов. В результате девушки 17 и 18 лет были госпитализированы. Медиками бригад скорой медицинской помощи у пострадавших диагностированы ушибы тела и сотрясение головного мозга, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем машины находился 48-летний мужчина, который пояснил, что при повороте его ослепило солнце, поэтому он не увидел пешеходов.

Госавтоинспекция города рекомендует водителям во избежание ослепления солнцем надевать солнцезащитные очки и не забывать про козырек в салоне автомобиля, который можно опустить на лобовое стекло. Пешеходам же стоит убедиться, что водитель их видит, и только потом начинать переход проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU