Жители Верх-исетского района Екатеринбурга остались без киосков с шаурмой, тортами и салютом

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-05T09:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Верх-Исетского района в рамках борьбы с незаконно установленными объектами торговли организовала вынос павильонов и трейлеров.

Львиную долю из них составили киоски, где торговали салютами и фейерверками. Таких торговых точек оказалось восемь. Также были демонтированы трейлер «9 островов», «Молоко», Kebab king, «Быстрое питание».

Все объекты не значились в схеме размещения, утвержденной Постановлением Администрации города.

- В связи с этим Администрация Верх-Исетского района направила в адрес собственника предписание о необходимости его демонтажа в добровольном порядке. Однако по истечении установленного срока земельный участок не был освобожден. Поэтому Администрация организовала мероприятие по его выносу. Для этих целей была задействована специализированная техника Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения», а также приглашены сотрудники отдела полиции № 9, - сообщили в пресс-службе районной Администрации.

В общей сложности были ликвидированы 15 киосков с улиц Шаумяна, Волгоградская, Татищева, Заводская, Крауля, Металлургов, Московский тракт, Посадская, пересечение Марата и Халтурина.

ИСТОЧНИК KP.RU