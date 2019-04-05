2019-04-05T08:29:37+03:00
Авто

В Екатеринбурге из-за ремонта трубопровода на выходные закроют проезд на улице Первомайская

Специалисты обнаружили скрытую утечку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В предстоящие выходные в Екатеринбурге закроют сквозное движение на участке улицы Первомайской от Мичурина до Восточной. Проехать здесь нельзя будет с вечера пятницы до утра понедельника.

Специалисты «Водоканала» обнаружили скрытую утечку на резервном водоводе диаметром 200 миллиметров, снабжающем многоэтажные дома в районе улиц Мичурина и Восточная.

- Для ремонта прохудившегося резервного водовода специалисты в 23:00 в пятницу начнут выполнять земляные и аварийно-восстановительные работы в зоне вероятной утечки напротив дома № 63 на улице Первомайской. По технологическому регламенту им необходимо будет провести раскопку и диагностику водовода, а затем заменить его поврежденный участок. Холодное водоснабжение во всех окрестных домах будет сохранено, - рассказали в пресс-службе мэрии.

После работ специалисты МУПа восстановят благоустройство в зоне ликвидированной аварии. Полноценный ремонт в районе перекрестка Первомайская-Восточная будет произведен после наступления стабильных плюсовых температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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