В автомагазине Екатеринбурга изъяли 1000 поддельных автозапчастей для Toyota и Lexus
Екатеринбургские таможенники и полицейские изъяли крупную партию автозапчастей с признаками подделки.
При проверке одного из магазинов и склада в Орджоникидзевском районе были обнаружены более 1000 автозапчастей с маркировкой известных автомобильных марок Японии как Toyota и Lexus.
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
- Документов, подтверждающих таможенное декларирование, а также происхождение товара, у предпринимателя не оказалось. Представитель правообладателя уже вынес предварительный вердикт: эти товары крупные автоконцерны не выпускали, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Товары уже отправлены на экспертизу, которая определит их стоимость. От суммы ущерба будет зависеть ответственность, к которой могут привлечь предпринимателя. Бизнесмену грозит конфискация товара, крупный штраф и даже лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU