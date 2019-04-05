В автомагазине Екатеринбурга изъяли 1000 поддельных автозапчастей для Toyota и Lexus

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-05T07:55:43+03:00

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Екатеринбургские таможенники и полицейские изъяли крупную партию автозапчастей с признаками подделки.

При проверке одного из магазинов и склада в Орджоникидзевском районе были обнаружены более 1000 автозапчастей с маркировкой известных автомобильных марок Японии как Toyota и Lexus.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

- Документов, подтверждающих таможенное декларирование, а также происхождение товара, у предпринимателя не оказалось. Представитель правообладателя уже вынес предварительный вердикт: эти товары крупные автоконцерны не выпускали, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Товары уже отправлены на экспертизу, которая определит их стоимость. От суммы ущерба будет зависеть ответственность, к которой могут привлечь предпринимателя. Бизнесмену грозит конфискация товара, крупный штраф и даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU