«Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым
В КХЛ хоккеист уже сыграл 307 матчей
Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым. Таким образом, он будет играть за команду ближайшие четыре года.
Голышев с 2012 года выступал за клуб «Авто» с 2012 года, а уже через год перешел в «Автомобилист», где в сезоне 2015-16 годов был признан лучшим бомбардиром клуба.
В Континентальной хоккейной лиге нападающий сыграл 307 матчей, набрав в прошлом сезоне 45 очков за 63 встречи.
ИСТОЧНИК KP.RU