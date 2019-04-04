2019-04-04T16:57:10+03:00
Спорт

«Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым

В КХЛ хоккеист уже сыграл 307 матчей
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым. Таким образом, он будет играть за команду ближайшие четыре года.

Голышев с 2012 года выступал за клуб «Авто» с 2012 года, а уже через год перешел в «Автомобилист», где в сезоне 2015-16 годов был признан лучшим бомбардиром клуба.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий сыграл 307 матчей, набрав в прошлом сезоне 45 очков за 63 встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Первоуральске незнакомка «развела» пенсионерку на 200 тысяч за снятие порчи
Екатеринбург вошел в топ-5 городов по уровню инновационного развития
Доходы свердловских чиновников за год выросли на 10 %
Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» более трех миллиардов рублей
В центре Екатеринбурга появилась французская ретроколяска, разгоняющаяся до 35 километров в час
В Екатеринбурге выберут самую красивую и талантливую толстушку
В водохранилище под Екатеринбургом нашли тело пропавшего спасателя
Под Верхней Пышмой разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду
В Лобве лжегазовики обокрали 80-летнюю бабушку на 195 тысяч рублей
На Урале Почта России перестала принимать платежи за электроэнергию
В Екатеринбурге водитель такси потянулся за мобильником и устроил ДТП
В Екатеринбурге скончался житель Таджикистана во время высылки из страны
«С удивлением обнаружили работники»: в Арамиле, выписывая премии, руководство фирмы вывело 900 тысяч рублей
Отсчет пошел: глав районов Екатеринбурга проверят на прочность
Житель Екатеринбурга отдал банку 110 тысяч рублей за право уйти в отпуск
В Екатеринбурге за одну ночь огонь уничтожил восемь легковушек
В Екатеринбурге родителей попросили оградить детей от аниме
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк