СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-04T16:57:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым. Таким образом, он будет играть за команду ближайшие четыре года.

Голышев с 2012 года выступал за клуб «Авто» с 2012 года, а уже через год перешел в «Автомобилист», где в сезоне 2015-16 годов был признан лучшим бомбардиром клуба.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий сыграл 307 матчей, набрав в прошлом сезоне 45 очков за 63 встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU