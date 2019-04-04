В Первоуральске незнакомка «развела» пенсионерку на 200 тысяч за снятие порчи

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-04T16:16:29+03:00

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Жительница Первоуральска лишилась своих сбережений, испугавшись, что на ней порча. О недуге пенсионерке сказала прохожая незнакомка.

Неизвестная женщина сначала спросила, где находится частный детский сад, а после ответа сообщила пенсионерке, что на ней «порча» и предложила свою помощь в избавлении от нее.

Злоумышленница сразу уточнила, есть ли дома наличные деньги, и попросила их вынести на улицу, завернув в носок. Пенсионерка собрала дома все деньги, которые у нее были - 230 тысяч рублей. Затем «целительница» попросила бабушку отвернуться, якобы для проведения «исцеляющего обряда». После вернула все пенсионерке, при этом настоятельно рекомендовала достать наличность из носка, не раньше полуночи.

- Злоумышленница заверила, что именно так обряд подействует, после скрылась в неизвестном направлении. Бабушка пришла домой, к вечеру обнаружила, что в носке вместо денег обрезки бумаги. Испуганная женщина сообщила о случившемся сыну и вместе они отправились в полицию, - рассказали в МВД России по Первоуральску.

Сейчас оперативники устанавливают личность и разыскивают женщину, причастную к преступлению.

Приметы подозреваемой: женщина, представившаяся Натальей Владимировной - на вид около 30 лет, рост около 160 сантиметров, славянской внешности, глаза темные, волосы темные. Была одета: шерстяное полупальто, темного цвета в крапинку, оранжевый берет, под пальто был одет шарф бордового цвета, черные колготки, сапоги до колен, при себе имела дамскую сумочку коричневого цвета.

Обладающих информацией, которая может оказать реальную помощь следствию, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (3439) 64-82-21 или 02 – дежурная часть ОМВД

ИСТОЧНИК KP.RU