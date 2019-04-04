Екатеринбург вошел в топ-5 городов по уровню инновационного развития
Екатеринбург вошел в топ-5 среди российских городов с самым высоким уровнем инновационного развития. Согласно данным индекса креативного капитала в исследовании PwC и фонда Calvert 22 уральская столица заняла четвертую позицию, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Казани.
Рейтинг оценивал города по взаимодействию представителей бизнеса и развитию имиджа мегаполиса. В его основе пять базовых блоков – город, люди, бизнес, власть и бренды.
- В каждом из блоков был свой подрейтинг, из суммы таких подрейтингов и складывалось общее место. Так, Екатеринбург занял первое место в стране по таким показателям, как открытость власти и медиапредставленность, второе - по наличию креативных ресурсов, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты оценили экономическое положение, образование, активность, креативность бизнеса, открытость власти, поддержку бюджетных сфер и имиджевую привлекательность города.
Всего в исследовании приняли участие 15 городов.
ИСТОЧНИК KP.RU