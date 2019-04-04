Доходы свердловских чиновников за год выросли на 10 %
Свердловскстат обнародовал средний месячный заработок сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления по Свердловской области.
В общей сложности в регионе сейчас трудоустроен 55 341 чиновник. В среднем их ежемесячный доход за прошлый год составил 50,9 тысячи рублей. По сравнению с 2017-м сумма доходов увеличилась на 9,4 %.
«Больше всего - на 10,8 %, заработная плата выросла у государственных служащих в региональных органах власти. Их коллеги в органах местного самоуправления стали богаче только на 2,4 %», - говорится в документе.
Самый высокий доход имеют сотрудники органов законодательной власти. Ежемесячно они получают в среднем 72,8 тысячи рублей. Самый низкий заработок - у чиновников из местного самоуправления, порядка 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU