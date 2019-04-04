2019-04-04T14:47:42+03:00
Недвижимость

Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» более трех миллиардов рублей

Некоторые неплательщики лишились жилья
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зам. главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко провел совещание по координации работы городских властей, судебных приставов и управляющих компаний. Главной темой на повестке дня стали долги за коммунальные услуги.

На сегодняшний день жители уральской столицы не заплатили за блага цивилизации более трех миллиардов рублей. Наиболее эффективная работа по взысканию долгов налажена в Орджоникидзевском районе.

- В 2018 году только в этом районе было подано 22 иска о выселении должников из занимаемых ими квартир и по 13 искам было принято решение о выселении, - рассказали в пресс-службе мэрии. - А в Ленинском районе у двух должников приставы арестовали автомобили на общую сумму почти в 500 тысяч рублей - в результате оба погасили долги за коммунальные услуги.

Но это уже крайние меры, равно как и отключение света и канализации. Обычно во всех районных администрациях проходят заседания специальных комиссий, где неплательщики могут составить план погашения своих долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым
В Первоуральске незнакомка «развела» пенсионерку на 200 тысяч за снятие порчи
Екатеринбург вошел в топ-5 городов по уровню инновационного развития
Доходы свердловских чиновников за год выросли на 10 %
В центре Екатеринбурга появилась французская ретроколяска, разгоняющаяся до 35 километров в час
В Екатеринбурге выберут самую красивую и талантливую толстушку
В водохранилище под Екатеринбургом нашли тело пропавшего спасателя
Под Верхней Пышмой разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду
В Лобве лжегазовики обокрали 80-летнюю бабушку на 195 тысяч рублей
На Урале Почта России перестала принимать платежи за электроэнергию
В Екатеринбурге водитель такси потянулся за мобильником и устроил ДТП
В Екатеринбурге скончался житель Таджикистана во время высылки из страны
«С удивлением обнаружили работники»: в Арамиле, выписывая премии, руководство фирмы вывело 900 тысяч рублей
Отсчет пошел: глав районов Екатеринбурга проверят на прочность
Житель Екатеринбурга отдал банку 110 тысяч рублей за право уйти в отпуск
В Екатеринбурге за одну ночь огонь уничтожил восемь легковушек
В Екатеринбурге родителей попросили оградить детей от аниме
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк