Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» более трех миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-04T14:47:42+03:00

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Зам. главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко провел совещание по координации работы городских властей, судебных приставов и управляющих компаний. Главной темой на повестке дня стали долги за коммунальные услуги.

На сегодняшний день жители уральской столицы не заплатили за блага цивилизации более трех миллиардов рублей. Наиболее эффективная работа по взысканию долгов налажена в Орджоникидзевском районе.

- В 2018 году только в этом районе было подано 22 иска о выселении должников из занимаемых ими квартир и по 13 искам было принято решение о выселении, - рассказали в пресс-службе мэрии. - А в Ленинском районе у двух должников приставы арестовали автомобили на общую сумму почти в 500 тысяч рублей - в результате оба погасили долги за коммунальные услуги.

Но это уже крайние меры, равно как и отключение света и канализации. Обычно во всех районных администрациях проходят заседания специальных комиссий, где неплательщики могут составить план погашения своих долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU