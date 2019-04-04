2019-04-04T13:02:08+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга появилась французская ретро коляска, разгоняющаяся до 35 километров в час

В павильоне «Машина времени» обновили выставочный экспонат
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба УГМКФото: пресс-служба УГМК
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В павильоне «Машина времени», расположенном на Плотинке, появился новый автомобиль - «Lion-Peugeot» Type VA 1907 года выпуска. Редкая машина из коллекции Музея автомобильной техники УГМК сменила первый экспонат Benz Patent-Motorwagen, который был запатентован немецким инженером Карлом Бенцем в 1886 году.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

- Автомобиль как таковой изобрели немцы, но именно французы первыми воспользовались преимуществами нового вида транспорта в полной мере, - говорит специалист Музея автомобильной техники Андрей Зимин. - На рубеже веков Париж стал автомобильной столицей Европы: во Франции проходили первые «гонки моторов», специализированные выставки, а также обсуждались конвенции, регулирующие правила передвижения на машинах. Именно французские фирмы зачастую были первопроходцами автобизнеса. История Peugeot – прекрасная тому иллюстрация.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Представленный в центре города экспонат - это маленькая машина с одноцилиндровым двигателем объемом 785 см3 и мощностью 6,5 л.с. Максимальная скорость, которую могла достичь легкая коляска - 35 километров в час. Несмотря на солидный возраст - 112 лет - Lion-Peugeot до сих пор на ходу.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Выставочная площадка «Машина времени» открылась в марте и завершит свою работу в июле - накануне старта ретро-ралли «Кубок Урала». Вслед за удивительными машинами начала XX века в павильоне представят стильные авто 1920-30-х годов, а также солидные автомобили представительского класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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