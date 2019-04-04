В водохранилище под Екатеринбургом нашли тело пропавшего спасателя

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-04T12:30:58+03:00

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В четверг на пятый день после исчезновения водолазы отыскали тело пропавшего 31 марта на Белоярском водохранилище мужчины.

Погибшего обнаружили на глубине 3,5 метров в 30 метрах от берега недалеко от лодочной станции «Удача». В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что погибший был сотрудником пожарно-спасательной части.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в конце марта двое уральцев отдыхали на берегу водохранилища. Позже они решили прокатиться на снегоходе по льду водоема. Оба провалились под лед и погибли.

Тело первого мужчины было найдено 1 апреля, второго – только сегодня. Поисками занимались 40 человек, из них – 10 водолазов. Спасатели обошли 8 километров береговой территории и обследовали 9 тысяч квадратных метров под водой.

Психологи МЧС сейчас работают с родственниками погибших, помогая им пережить тяжелую утрату.

ИСТОЧНИК KP.RU