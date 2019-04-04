Под Верхней Пышмой разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-04T12:32:05+03:00

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На автодороге «Обход города Верхняя Пышма» в страшной аварии погиб 39-летний мужчина. Водитель на своем Renault Logan двигался из Екатеринбурга в Нижний Тагил и в какой-то момент выехал на разделительную полосу дороги, а потом врезался в бетонные опоры моста. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

- Стаж вождения водителя составляет 9 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 7 раз. В январе этого года был лишен прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом состоянии, - рассказали в областной ГИБДД. - В момент ДТП ремнем безопасности пристегнут не был. Наличие алкоголя в крови на момент аварии будет установлено после судебно-медицинского исследования погибшего.

Очевидцев смертельной аварии просят обратиться в ГИБДД, позвонив по номеру 8 (34368) 32-283 или подойти лично по адресу: Верхняя Пышма, улица Осипенко, д.1, кабинет 1. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU