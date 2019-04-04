2019-04-04T12:04:48+03:00
Общество

В Лобве лжегазовики обокрали 80-летнюю бабушку на 195 тысяч рублей

Мошенники объявлены в розыск
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Очевидцев просят обратиться в полициюОчевидцев просят обратиться в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральском поселке Лобва доверчивая пенсионерка буквально подарила почти 200 тысяч рублей незнакомцам. Чтобы войти в доверие к пожилой женщине злоумышленники разыграли старый как мир, но все еще эффективный спектакль.

По словам 81-летней бабушки, к ней пришла молодая девушка, представилась работником газовой службы. Гостья попросила старушку по очереди открыть все конфорки, а сама встала в дверях кухни, чтобы закрыть видимость прихожей и гостиной.

В это время, по версии сыщиков, сообщник злоумышленницы прошел в комнату и взял 195 тысяч бабушкиных накоплений.

- Сообщник работал в перчатках и никаких следов не оставил. Опрос соседей также ничего не дал. В тот же день на причастность к преступлению проверены имевшие проблемы с законом и подходящие под описание жительницы поселка, но никто из них не мог быть причастен к совершению данного преступления. Осуществлен обход ближайших торговых точек, но схожей по приметам дамы на камерах наружного видеонаблюдения не обнаружено, - рассказали в МО МВД России «Новолялинский». - Следственным отделом в отношении неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Приметы подозреваемой: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, светлые глаза, славянской национальности. Была одета: вязаная шапка тёмного цвета, куртка удлинённая светлого цвета.

Всех, кто обладает информацией для установления личности и местонахождения преступников, просьба обратиться в дежурную часть МО МВД России «Новолялинский» по телефону 8 (34388)-2-25-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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