2019-04-04T11:58:21+03:00
Недвижимость

На Урале Почта России перестала принимать платежи за электроэнергию

В ближайшее время ситуацию на предприятии надеются исправить
Лев ИСТОМИН
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На предприятии надеются, что переговоры с энергетиками завершатся успешноНа предприятии надеются, что переговоры с энергетиками завершатся успешноФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 апреля в отделениях Почты России в Свердловской области у населения перестали принимать платежи за электроэнергию. В городах эта ситуация выглядит не так критично, как в провинции, где для местных жителей почта – единственная возможность оплатить квитанции, ведь интернет там есть ни у всех.

- На днях узнал, что в отделениях прекратили принимать у населения платежи за электроэнергию. Это значит, что тысячи жителей отдаленных сел сейчас не понимают, как платить, это был единственный способ, - сообщил «Комсомолке» читатель Арсений.

На предприятии информацию о прекращении приема платежей подтвердили, отметив, что с энергетиками уже ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества.

- В настоящее время переговоры с АО «Энергосбыт» продолжаются. Руководство Свердловского филиала «Почты России» надеется на их конструктивный итог, и в ближайшее время прием платежей от населения возобновится, - рассказали «Комсомолке» на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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