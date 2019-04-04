На Урале Почта России перестала принимать платежи за электроэнергию

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-04T11:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля в отделениях Почты России в Свердловской области у населения перестали принимать платежи за электроэнергию. В городах эта ситуация выглядит не так критично, как в провинции, где для местных жителей почта – единственная возможность оплатить квитанции, ведь интернет там есть ни у всех.

- На днях узнал, что в отделениях прекратили принимать у населения платежи за электроэнергию. Это значит, что тысячи жителей отдаленных сел сейчас не понимают, как платить, это был единственный способ, - сообщил «Комсомолке» читатель Арсений.

На предприятии информацию о прекращении приема платежей подтвердили, отметив, что с энергетиками уже ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества.

- В настоящее время переговоры с АО «Энергосбыт» продолжаются. Руководство Свердловского филиала «Почты России» надеется на их конструктивный итог, и в ближайшее время прием платежей от населения возобновится, - рассказали «Комсомолке» на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU