2019-04-04T11:37:35+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель такси потянулся за мобильником и устроил ДТП

Пассажиров во время аварии в машине не было, но избежать пострадавших не удалось
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге водитель такси, отвлекшись на мобильный телефон, устроил аварию. Столкновение произошло на мосту на улице Халтурина.

Гаджет упал на пол, и мужчина полез его поднимать. Он был уверен, что справится с этим на ходу, но случайно повернул руль не в ту сторону.

Сначала Hyundai Solaris с шашечками въехал в параллельно идущий Audi Q7, а затем такси отбросило на встречную полосу.

- Водитель Hyundai Solaris 35 лет получил телесные повреждения и был доставлен медиками "скорой помощи" в 36-ю больницу, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Пассажиров в такси в момент ДТП не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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