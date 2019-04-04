В Екатеринбурге скончался житель Таджикистана во время высылки из страны
В Екатеринбурге во время выдворения из страны скончался житель Таджикистана. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских рассказал, что мужчине стало плохо ночью, когда он ожидал рейс.
- Медики аэропорта оказали ему первую помощь, вызвали скорую. Пассажир был госпитализирован в одну из горбольниц, - уточнил он.
В пресс-службе судебных приставов добавили, что решение о высылке скончавшегося вступило в силу 2 апреля. До этого он находился в Специальном учреждении временного содержания граждан.
- Приставы незамедлительно вызвали медицинскую службу «Кольцово», - рассказали в пресс-службе УФСПП. – Он скончался по пути в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU