2019-04-04T11:38:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге скончался житель Таджикистана во время высылки из страны

Плохо мужчине стало в аэропорте
Маргарита МАХОНИНА
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Он умер при транспортировке в больницуОн умер при транспортировке в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге во время выдворения из страны скончался житель Таджикистана. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских рассказал, что мужчине стало плохо ночью, когда он ожидал рейс.

- Медики аэропорта оказали ему первую помощь, вызвали скорую. Пассажир был госпитализирован в одну из горбольниц, - уточнил он.

В пресс-службе судебных приставов добавили, что решение о высылке скончавшегося вступило в силу 2 апреля. До этого он находился в Специальном учреждении временного содержания граждан.

- Приставы незамедлительно вызвали медицинскую службу «Кольцово», - рассказали в пресс-службе УФСПП. – Он скончался по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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