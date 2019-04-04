2019-04-04T10:25:40+03:00
Происшествия

«С удивлением обнаружили работники»: в Арамили выписывая премии руководство фирмы вывело 900 тысяч рублей

Они работали по этой схеме два года
Маргарита МАХОНИНА
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Им грозит 6 и 4 года лишения свободыИм грозит 6 и 4 года лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два директора и главный бухгалтер «Арамильской службы заказа» выводили деньги из муниципального предприятия с помощью «двойной бухгалтерии»: они направляли в банк документы о ложных премиях работникам. Теперь руководство предстанет перед судом Сысерти.

- Они вступили в сговор в 2015 году. Бухгалтер готовил две ведомости. Одна включала выплаты и другие начисления сотрудникам, была ложной, и передавалась в банк. Другая – достоверные сведения, которые хранились в компании для создания видимости законных трат бюджетных средств, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Всего за два года вывели 902 тысячи рублей.

- Первыми о деятельности руководства сообщили сами сотрудники предприятия, - подчеркнул помощник руководителя СКР по Сведловской области Александр Шульга. – Они нашли старые документы и с удивлением обнаружили, что все это время получали внушительные премии. В действительности они их не видели.

Работники сообщили о своих догадках в компетентный орган. Против руководства компании возбудили уголовное дело о присвоении имущества и подлоге с использованием служебного положения. Им грозит 6 и 4 года лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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