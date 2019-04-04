Житель Екатеринбурга отдал банку 110 тысяч рублей за право уйти в отпуск

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-04T09:04:24+03:00

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Житель Екатеринбурга взял в банке кредит, однако не торопился его возвращать. В итоге образовалась солидная сумма по задолженности в 110 тысяч рублей.

Деньги у молодого человека были, он даже смог купить путевку в Таиланд, чтобы отдохнуть там вместе со своей девушкой. Однако из-за долга право выезда в другие страны мужчине ограничили.

Его девушка проверила по открытой базе ФСПП наличие задолженностей у себя и молодого человека. Обнаружив за ним долг, она уговорила мужчину заплатить долг. Теперь ограничение на выезд снято, и пара отправится отдыхать в заграничный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU