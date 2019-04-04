2019-04-04T07:58:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге за одну ночь огонь уничтожил восемь легковушек

Все возгорания на контроле в полиции
Лев ИСТОМИН
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Фото: группа "Инцидент Екатеринбург"Фото: группа "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге в ночь на 4 апреля в разных районах города сгорели сразу 8 автомобилей, почти все из них – иномарки.

Так, в 3-30 в дежурную часть отдела полиции №8 поступило сообщение о возгорании Audi Q7 во дворе дома №66 по улице Московской. Также огонь повредил припаркованный рядом Peugeot 308.

Через полтора часа аналогичная информация поступила в этот же ОП. Очевидец сообщал, что на подземном паркинге одного из новых домов по улице Заводской. Здесь вспыхнул автомобиль Toyota Land Cruiser, от которого пламя перекинулось на припаркованные рядом Mazda и Volkswagen.

Также в дежурную часть отдела полиции №11 еще в 2-50 сообщили, что в одном из дворов дома по улице Автомагистральная горят автомобили «Лада Калина», «Москвич» и Honda Civic.

- По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы полиции, проведен осмотр мест происшествий. Полицией по данным фактам проводится проверка. Окончательные выводы о причинах происшествий будут известны по результатам пожарно-технических экспертиз, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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