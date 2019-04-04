В Екатеринбурге родителей попросили оградить детей от аниме

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-04T07:28:10+03:00

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Родителей екатеринбургских школьников предупредили о необходимости оградить детей от просмотра и изучения аниме. По мнению старшего научного сотрудника Академии наук Республики Татарстан Валерия Горшунова, в японских мультсериалах есть образы и модели поведения деструктивных субкультур. К ним специалист на встрече с уральцами отнес «руферов», которые передвигаются по крышам. Таким образом, после просмотров аниме у детей формируется адреналиновая зависимость.

Также в японских мультфильмах есть сцены суицидов, что несет в себе прямую опасность для школьников. В аниме нередко проводится субкультурный образ – девочка в крови. Этот образ воспринимается подростками в качестве образца.

Другая субкультура из аниме – «косплей», последователи которой полностью копируют популярные образы. Это лишает подростка самостоятельности и мешает формироваться свободной и независимой личности. Тем более, в таких мультфильмах примеры для подражания – не самые лучшие.

Отметим, что Валерий Горшунов провел на этой неделе несколько лекций в образовательных учреждениях Екатеринбурге. Везде он предупреждал о необходимости отказа от аниме.

ИСТОЧНИК KP.RU