В Екатеринбурге родителей попросили оградить детей от аниме
Родителей екатеринбургских школьников предупредили о необходимости оградить детей от просмотра и изучения аниме. По мнению старшего научного сотрудника Академии наук Республики Татарстан Валерия Горшунова, в японских мультсериалах есть образы и модели поведения деструктивных субкультур. К ним специалист на встрече с уральцами отнес «руферов», которые передвигаются по крышам. Таким образом, после просмотров аниме у детей формируется адреналиновая зависимость.
Также в японских мультфильмах есть сцены суицидов, что несет в себе прямую опасность для школьников. В аниме нередко проводится субкультурный образ – девочка в крови. Этот образ воспринимается подростками в качестве образца.
Другая субкультура из аниме – «косплей», последователи которой полностью копируют популярные образы. Это лишает подростка самостоятельности и мешает формироваться свободной и независимой личности. Тем более, в таких мультфильмах примеры для подражания – не самые лучшие.
Отметим, что Валерий Горшунов провел на этой неделе несколько лекций в образовательных учреждениях Екатеринбурге. Везде он предупреждал о необходимости отказа от аниме.
ИСТОЧНИК KP.RU