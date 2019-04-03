2019-04-03T16:02:06+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей

Шестеро из них были припаркованы
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г.ЕкатеринбургаФото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Одинарка-Колмогорова произошла массовая авария с участием 7 автомобилей. Водитель Kia Sportage перевернулся и задел припаркованные рядом машины.

Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга

Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга

- Мужчину доставили в 24 больницу. Больше в аварии пострадавших нет, - добавила руководитель отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

Она уточнила, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте. Причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов рублей на новые машины в автопарк
Нейрохирург из Алапаевска получил два года ограничения свободы за убийство пациентки по неосторожности
Нужен памятник: в Екатеринбурге придумали решение проблемы нехватки учителей
«В приоритете люди с образованием»: комиссариат Центрального военного округа не будет призывать школьников
В Екатеринбурге появился совет по развитию улиц, скверов и площадей
Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины
Губернатор Свердловской области создал оргкомитет для заявки на проведение Универсиады
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Для парада Победы из Центрального военного округа в Воронежскую область направили шесть истребителей Су-34
Свердловскую область до выходных накрыл смог
Уральский олигарх построит отдельную столовую для школы, которую окончил
На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон
К осени 2025 года свыше 18 тысяч свердловчан получат новое жилье
На матче «Урала» в Кубке России задействуют систему видеопомощи арбитрам
Да или нет? Мэрия Екатеринбурга хочет порадовать горожан «Похищением Европы» навсегда
Следователи возбудили уголовное дело по факту вливания просроченных лекарств младенцу в Полевской горбольнице
«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму