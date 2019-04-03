В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-03T16:02:06+03:00

Шестеро из них были припаркованы

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Одинарка-Колмогорова произошла массовая авария с участием 7 автомобилей. Водитель Kia Sportage перевернулся и задел припаркованные рядом машины.

Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга

- Мужчину доставили в 24 больницу. Больше в аварии пострадавших нет, - добавила руководитель отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

Она уточнила, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте. Причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU