Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-03T15:23:22+03:00

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Подъезд к Екатеринбургу возле села Патруши частично перекроют: на участке трассы М5 «Урал» с 183 по 186 километр для движения останутся только две полосы. Но его можно объехать через Арамильский тракт. Схема движения изменится с 9 апреля.

Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ «Уралуправтодор»

- Специалистам предстоит обновить покрытие, восстановить ограждение, установить автобусные остановки возле садов, обустроить дорожки и построить две разворотные петли, - добавили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Просим водителей отнестись с пониманием временным неудобствам и соблюдать скоростной режим.

Позднее дорогу отремонтируют вплоть до 191 километра. Окончат работы 30 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU