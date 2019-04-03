Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-03T15:05:51+03:00

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В Серове возбудили уголовное дело на 57-летнего местного жителя, который ударил свою знакомую ножом в живот. Все произошло 3 марта во время пьяного застолья в одном из домов на улице Новой. Поиски преступника начались, как только раненую доставили в местную городскую больницу.

- Хозяин квартиры, у которого проживает женщина, уснул, а его приятель начал оказывать даме знаки внимания. Однако, женщине это, явно, не понравилось, и она попыталась выпроводить захмелевшего гостя из дома, на что неожиданно получила удар ножом в живот, - пояснили в полиции.

Группа немедленного реагирования вместе с кинологом и служебно-розыскной собакой Ума Турман, выдвинулась на место событий. Собака сразу взяла запаховый след с окровавленного ботинка, обнаруженного в квартире. В итоге преступника нашли в 500 метрах. Внешний вид мужчины указывал на его участие в недавнем криминальном событии, а на свитере виднелись пятна крови.

- Под весом улик подозреваемый сознался в совершении преступления. У потерпевшей врачи диагностировали колото-резанную рану подреберной области, проникающую в брюшную полость. Орудие преступления изъято, приобщено к материалам уголовного дела, - добавили в МО МВД «Серовский».

Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Мужчина уже был судим за кражу и пробудет в СИЗО до вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU