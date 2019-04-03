2019-04-03T15:05:51+03:00
Происшествия

Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса

Служебная собака сразу же вышла на след
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: МО МВД «Серовский»Фото: МО МВД «Серовский»
Изменить размер текста:

В Серове возбудили уголовное дело на 57-летнего местного жителя, который ударил свою знакомую ножом в живот. Все произошло 3 марта во время пьяного застолья в одном из домов на улице Новой. Поиски преступника начались, как только раненую доставили в местную городскую больницу.

- Хозяин квартиры, у которого проживает женщина, уснул, а его приятель начал оказывать даме знаки внимания. Однако, женщине это, явно, не понравилось, и она попыталась выпроводить захмелевшего гостя из дома, на что неожиданно получила удар ножом в живот, - пояснили в полиции.

Группа немедленного реагирования вместе с кинологом и служебно-розыскной собакой Ума Турман, выдвинулась на место событий. Собака сразу взяла запаховый след с окровавленного ботинка, обнаруженного в квартире. В итоге преступника нашли в 500 метрах. Внешний вид мужчины указывал на его участие в недавнем криминальном событии, а на свитере виднелись пятна крови.

- Под весом улик подозреваемый сознался в совершении преступления. У потерпевшей врачи диагностировали колото-резанную рану подреберной области, проникающую в брюшную полость. Орудие преступления изъято, приобщено к материалам уголовного дела, - добавили в МО МВД «Серовский».

Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Мужчина уже был судим за кражу и пробудет в СИЗО до вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов рублей на новые машины в автопарк
Нейрохирург из Алапаевска получил два года ограничения свободы за убийство пациентки по неосторожности
Нужен памятник: в Екатеринбурге придумали решение проблемы нехватки учителей
«В приоритете люди с образованием»: комиссариат Центрального военного округа не будет призывать школьников
В Екатеринбурге появился совет по развитию улиц, скверов и площадей
Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины
Губернатор Свердловской области создал оргкомитет для заявки на проведение Универсиады
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Для парада Победы из Центрального военного округа в Воронежскую область направили шесть истребителей Су-34
Свердловскую область до выходных накрыл смог
Уральский олигарх построит отдельную столовую для школы, которую окончил
На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон
К осени 2025 года свыше 18 тысяч свердловчан получат новое жилье
На матче «Урала» в Кубке России задействуют систему видеопомощи арбитрам
Да или нет? Мэрия Екатеринбурга хочет порадовать горожан «Похищением Европы» навсегда
Следователи возбудили уголовное дело по факту вливания просроченных лекарств младенцу в Полевской горбольнице
«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму