Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
Женщину поблагодарили за бдительность
В доме оказался спрятан целый боевой арсеналФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница одного из сел под Нижним Тагилом заработала 100 тысяч рублей, благодаря боевому арсеналу покойного супруга.
Разбирая вещи дома, женщина обнаружила две мины, семь гранат, тротиловую шашку, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох и около 1,4 тысяч патронов. О находке бабушка сообщила в полицию и получила от государства 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
Боевой арсенал передан для изучения экспертам-криминалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU