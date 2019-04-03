2019-04-03T14:39:48+03:00
Общество

Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей

Женщину поблагодарили за бдительность
Лев ИСТОМИН
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В доме оказался спрятан целый боевой арсеналВ доме оказался спрятан целый боевой арсеналФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница одного из сел под Нижним Тагилом заработала 100 тысяч рублей, благодаря боевому арсеналу покойного супруга.

Разбирая вещи дома, женщина обнаружила две мины, семь гранат, тротиловую шашку, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох и около 1,4 тысяч патронов. О находке бабушка сообщила в полицию и получила от государства 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Боевой арсенал передан для изучения экспертам-криминалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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