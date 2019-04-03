ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-03T14:16:28+03:00

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ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций, совместно с администрациями Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска реализуют проект «Детский форсайт». Только на Урале более 120 школьников и 20 педагогов получили уникальную возможность принять участие в проекте, который направлен на вовлечение детей в улучшение своих городов.

Проект проходит в несколько этапов. В конце марта в течение нескольких дней в Тагиле и Качканаре прошли форсайт-сессии для педагогов и учащихся школ-участников проекта (в Нижнем Тагиле участвуют 10 школ, в Качканаре – 6), на которых эксперты Фонда социальных инвестиции рассказали о правилах разработки и реализации проектов, направленных на улучшение родных городов. На сессии ребята определили для себя, что они хотят видеть свои города современными, привлекательными для молодежи и представителей креативного класса, наполненными цифровыми, культурными и социальными сервисами. Затем школьники распределились на группы, разделили между собой обязанности и начали разрабатывать свои инициативы.

В Нижнем Тагиле благодаря проектам детей могут появиться Art-подъезды, художественные уголки в городских поликлиниках, благоустроенные площадки в парках и школьных дворах. Школьники планируют вовлекать в интересные активности пенсионеров, проводить для них занятия и мастер-классы, реализовать проекты по творческой инклюзии для людей с ограниченными возможностями и многое другое.

Защита проектов состоится уже в мае. Ученики представят свои идеи главам городов, предпринимателям, управлению образования, руководителям предприятий ЕВРАЗа. В дальнейшем идеи будут воплощены в жизнь, а самые активные подростки поедут в международный детский центр «Артек» на специальную смену Агентства стратегических инициатив. Также на протяжении всего проекта для всех участников будут организованы мастер-классы, семинары и тренинги по личной эффективности от ведущих экспертов России.

Обсуждение на форсайт-сессии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Завершится проект в декабре общегородскими фестивалями «Город своими руками», на котором школьники представят результаты реализованных проектов.

- Наша компания заинтересована в развитии и повышении привлекательности городов присутствия наших предприятий, особенно нам важно отношение молодежи. Принимая участие в преобразованиях, школьники еще больше полюбят свои города. В проекте «Детский форсайт» дети не просто придумывают и оформляют свои идеи в проекты, но и сами учатся находить ресурсы для их реализации, сотрудничать с предприятиями города, с жителями, добиваться своих целей, - отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

В 2018 году Детский Форсайт впервые прошел в Качканаре. Благодаря детским инициативам в городе появилась бесплатная библиотека «Книговорот», ребята создали интернет-площадку по устройству бездомных животных и добились бесплатной стерилизации в ветеринарной клинике, провели работы по благоустройству территорий, создали новую зону отдыха в городе.

«Детский форсайт» – программа по вовлечению школьников в проектирование и развитие своих городов. Технология программы предусматривает стратегические сессии по формированию детьми желаемого образа будущего города и разработке проектных идей, а также реализацию социальных проектов школьниками с привлечением волонтеров и партнеров из числа жителей города, предпринимателей, некоммерческих организаций и других представителей городских сообществ. Технология разработана Фондом социальных инвестиций совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций и поддержана Фондом развития моногородов.

ИСТОЧНИК KP.RU