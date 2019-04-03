Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-03T14:06:12+03:00

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Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому подыскивают пресс-секретаря. На новую вакансию объявлен конкурс, который пройдет с 8 по 16 мая, а документы нужно успеть подать в срок до 22 апреля.

Для участия в конкурсе нужно написать статью на свободную тему, в которой автор должен сформировать позитивный образ мэра. После этого кандидатам на должность нужно будет пройти тестирование и в конце состоится индивидуальное собеседование.

Кандидаты на должность пресс-секретаря Высокинского должны иметь высшее образование, хорошо разбираться в федеральном и муниципальном законодательстве, владеть грамотной устной и письменной речью, а также иметь опыт ведения переговоров, подготовки пресс-конференций и организации мероприятий.

Пресс-секретарю придется вести диалог со средствами массовой информации, добиваясь освещения работы мэра в позитивном ключе, реагировать на негатив в СМИ и рассказывать о том, что делает глава города на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU