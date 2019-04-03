«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-03T13:53:34+03:00

Музыканты проведут фестиваль в пятый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге стартовала продажа билетов на ежегодный музыкальный фестиваль «Безумные дни», который в этом году пройдет с 12 по 14 июля.

В городе свои двери для гостей откроют 9 площадок, на которых в разных жанрах и форматах выступят более 700 музыкантов.

Среди площадок в этом году заявлены: два зала Свердловской государственной филармонии, Дом музыки, Театр юного зрителя, Камерный театр, а также ночной клуб «Дом печати».

Последнюю площадку подключили, что привлечь внимание молодежи к музыкальному фестивалю, расширив его аудиторию.

Темой фестиваля, который пройдет в пятый раз, заявлена «Музыка странствий». Поэтому здесь прозвучат композиции известных авторов, написанных во время путешествий. Ожидаются гости из разных стран, в числе которых – Япония, Англия, Аргентина, Армения, Франция и Португалия.

Уже сегодня билеты на фестиваль продаются на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Стоимость билета на любой концерт – 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU