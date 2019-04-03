Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов рублей на новые машины в автопарк
Администрация Екатеринбурга разместила новую заявку на госзакупках: в этот раз мэрия пополнит автопарк 10 машинами серебристого цвета. На них город потратит 18 миллионов рублей. В документах к аукциону подчеркнули, что автомобиль должен быть выпущен не ранее 2018 года.
- Максимальная мощность двигателя должна достигать не менее 181 лошадиной силы, - уточняется в техзадании. – Передний привод, автоматическая коробка передач – их не менее шести.
Аукцион запланирован на 22 апреля. После заключения соглашения поставщик обязан привезти товар покупателю в течение пяти рабочих дней. Источником финансирования станут бюджетные учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU