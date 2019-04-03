Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов рублей на новые машины в автопарк

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-03T13:03:13+03:00

Авто должно быть выпущено не ранее 2018 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Администрация Екатеринбурга разместила новую заявку на госзакупках: в этот раз мэрия пополнит автопарк 10 машинами серебристого цвета. На них город потратит 18 миллионов рублей. В документах к аукциону подчеркнули, что автомобиль должен быть выпущен не ранее 2018 года.

- Максимальная мощность двигателя должна достигать не менее 181 лошадиной силы, - уточняется в техзадании. – Передний привод, автоматическая коробка передач – их не менее шести.

Аукцион запланирован на 22 апреля. После заключения соглашения поставщик обязан привезти товар покупателю в течение пяти рабочих дней. Источником финансирования станут бюджетные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU