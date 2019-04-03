2019-04-03T12:08:42+03:00
Общество

Нейрохирург из Алапаевска получил два года ограничения свободы за убийство пациентки по неосторожности

Судмедэксперт установил, что смерть женщины напрямую связана с действиями врача
Маргарита МАХОНИНА
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Ему также запретили заниматься медицинской деятельностьюЕму также запретили заниматься медицинской деятельностьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городской суд Алапаевска приговорил 40-летнего нейрохирурга из местной больницы к двум годам ограничения свободы, а также лишил прав заниматься медицинской деятельностью. Его признали виновным в убийстве своей пациентки по неосторожности.

- В апреле 2017 года в травматологическое отделение Алапаевской горбольницы поступила женщина. Подсудимый должен был провести процедуру: ввести в спинномозговой канал пациентки назначенный им препарат, - рассказал помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. – Врач не проверил лекарство, которое принесла медсестра, и ввел его погибшей. От йодсодержащего препарата у нее случился анафилактоидный шок, который привел к смерти.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что между смертью женщины и неосторожными действиями нейрохирурга есть прямая связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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