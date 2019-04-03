В Екатеринбурге появился совет по развитию улиц, скверов и площадей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-03T11:07:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление о создании совета по развитию общественных и рекреационных пространств в городе.

Речь идет о парках, скверах, набережных, улицах, бульварах, аллеях и площадях. Чиновники в составе совета будут думать, как эти пространства сделать более комфортными для жителей Екатеринбурга. Отдельное внимание уделят маломобильным группам населения.

Участники совета будут рассматривать проекты и концепции благоустройства общественных пространства, а также эскизы памятников, скульптур и мемориальных комплексов. Во главе совета Ковальчик утвердил руководителя департамента архитектуры города Алексея Храмова.

ИСТОЧНИК KP.RU