2019-04-03T11:07:31+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге появился совет по развитию улиц, скверов и площадей

Чиновники задумались о качестве отдыха горожан
Лев ИСТОМИН
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Вопросом благоустройства скверов займется специальная комиссияВопросом благоустройства скверов займется специальная комиссияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление о создании совета по развитию общественных и рекреационных пространств в городе.

Речь идет о парках, скверах, набережных, улицах, бульварах, аллеях и площадях. Чиновники в составе совета будут думать, как эти пространства сделать более комфортными для жителей Екатеринбурга. Отдельное внимание уделят маломобильным группам населения.

Участники совета будут рассматривать проекты и концепции благоустройства общественных пространства, а также эскизы памятников, скульптур и мемориальных комплексов. Во главе совета Ковальчик утвердил руководителя департамента архитектуры города Алексея Храмова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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