Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины
Об этом нападающий СКА заявил в Instagram
Дацюк является воспитанником свердловского хоккеяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом воспитанник свердловского хоккея заявил в Instagram.
Напомним, что недавно на месте будущего храма прошел массовый молебен, в котором приняли участие Михаил Галустян, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. Предполагается, что храм построят к 2023 году, когда Екатеринбург отметит 300-летие.
Поддерживаю строительство Храма @hram_ekb святой Екатерины в родном Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU