Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-03T10:40:33+03:00

Об этом нападающий СКА заявил в Instagram

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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом воспитанник свердловского хоккея заявил в Instagram.

Напомним, что недавно на месте будущего храма прошел массовый молебен, в котором приняли участие Михаил Галустян, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. Предполагается, что храм построят к 2023 году, когда Екатеринбург отметит 300-летие.

datsyuk13hockey Поддерживаю строительство Храма @hram_ekb святой Екатерины в родном Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU