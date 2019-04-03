2019-04-03T10:40:33+03:00
Общество

Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины

Об этом нападающий СКА заявил в Instagram
Олег Галимов
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Дацюк является воспитанником свердловского хоккеяДацюк является воспитанником свердловского хоккеяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом воспитанник свердловского хоккея заявил в Instagram.

Напомним, что недавно на месте будущего храма прошел массовый молебен, в котором приняли участие Михаил Галустян, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. Предполагается, что храм построят к 2023 году, когда Екатеринбург отметит 300-летие.

datsyuk13hockeydatsyuk13hockey
Поддерживаю строительство Храма @hram_ekb святой Екатерины в родном Екатеринбурге.
4594 отметок «Нравится»126 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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