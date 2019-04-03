2019-04-03T10:35:19+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области создал оргкомитет для заявки на проведение Универсиады

Уже в июле станут известны итоги его работы
Маргарита МАХОНИНА
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Он представит Екатеринбург Международной Федерации студенческого спортаОн представит Екатеринбург Международной Федерации студенческого спортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал региональный оргкомитет, который будет работать над заявочной кампанией Екатеринбурга на право проведения Универсиады в 2023 году. Его состав подготовит книгу, которую представит Международной Федерации студенческого спорта (FISU) в июне 2019 года.

В комитет вошли вице-губернатор Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, региональный министр спорта Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и еще 30 персон. Они продолжат работу вплоть до 2 июля. После, на заседании FISU в Неаполе, объявят результаты.

В начале марта президент России Владимир Путин на встрече с представителями FISU предложил провести Универсиаду 2023 в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что в городе хорошо развита промышленность и сфера образования, и соревнования смогут организовать на высшем уровне. После выдвижение Екатеринбурга согласовали с межведомственной комиссией по проведению международных спортивных соревнований в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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