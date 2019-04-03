2019-04-03T10:19:52+03:00
Экономика

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ

Чистая прибыль составила 5,4 миллиарда рублей
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ.

Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 5,4 млрд рублей, что соответствует уровню прибыли двух последних лет (6,0 и 5,0 млрд руб.).

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд рублей, по сравнению с 46,0 млрд рублей по итогам прошлого года.

Чистая ссудная задолженность выросла на 25% и составила 278,9 млрд рублей.

Чистые процентные доходы выросли на 44% и составили 32,8 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы выросли на 18% и составили 9,1 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение 2018 года и выполняются с существенными запасами Н1.0 - 10,4%, Н1.1 - 9,6%, Н1.2 - 9,6%.

Стабильные результаты Банка за 2018 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's повысили рейтинги Банка до «B2» (прогноз «Позитивный») и «B» (прогноз «Стабильный») соответственно.

Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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