2019-04-03T10:05:08+03:00
Общество

Для парада Победы из Центрального военного округа в Воронежскую область направили шесть истребителей Су-34

Самолеты преодолели полторы тысячи километров
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой ЦВОФото: предоставлено пресс-службой ЦВО
Изменить размер текста:

В Воронежскую область прилетели шесть челябинских истребителей Су-34. Самолеты направили для участия в подготовке воздушной части в параде Победы. Также на место прибыл состав авиаполка для подготовки техники.

- Экипажи преодолели полторы тысячи километров до военных аэродромов в Воронежской области, - добавили в пресс-службе ЦВО. – Дальность полета Су-34 достигает 4000 километров. При этом самолеты могут развить скорость до 1 900 километров в час.

Такие истребители предназначены для поражения наземных и воздушных противников, днем и ночью при любых погодных условиях. Они оснащены высокоинтеллектуальной системой обороны, а также могут выносить боевую нагрузку до восьми тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов рублей на новые машины в автопарк
Нейрохирург из Алапаевска получил два года ограничения свободы за убийство пациентки по неосторожности
Нужен памятник: в Екатеринбурге придумали решение проблемы нехватки учителей
«В приоритете люди с образованием»: комиссариат Центрального военного округа не будет призывать школьников
В Екатеринбурге появился совет по развитию улиц, скверов и площадей
Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины
Губернатор Свердловской области создал оргкомитет для заявки на проведение Универсиады
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Свердловскую область до выходных накрыл смог
Уральский олигарх построит отдельную столовую для школы, которую окончил
На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон
К осени 2025 года свыше 18 тысяч свердловчан получат новое жилье
На матче «Урала» в Кубке России задействуют систему видеопомощи арбитрам
Да или нет? Мэрия Екатеринбурга хочет порадовать горожан «Похищением Европы» навсегда
Следователи возбудили уголовное дело по факту вливания просроченных лекарств младенцу в Полевской горбольнице
«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму