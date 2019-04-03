Для парада Победы из Центрального военного округа в Воронежскую область направили шесть истребителей Су-34
В Воронежскую область прилетели шесть челябинских истребителей Су-34. Самолеты направили для участия в подготовке воздушной части в параде Победы. Также на место прибыл состав авиаполка для подготовки техники.
- Экипажи преодолели полторы тысячи километров до военных аэродромов в Воронежской области, - добавили в пресс-службе ЦВО. – Дальность полета Су-34 достигает 4000 километров. При этом самолеты могут развить скорость до 1 900 километров в час.
Такие истребители предназначены для поражения наземных и воздушных противников, днем и ночью при любых погодных условиях. Они оснащены высокоинтеллектуальной системой обороны, а также могут выносить боевую нагрузку до восьми тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU