Свердловскую область до выходных накрыл смог
В воздухе скопились вредные примеси
В воздухе скопились вредные примесиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Уральские метеорологи выступили с предупреждением к жителям Свердловской области о концентрации вредных примесей в воздухе.
Смог накрыл Екатеринбург и окрестности вечером 2 апреля, и будет держаться в атмосфере до вечера пятницы.
- В регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, - предупредили специалисты.
Отметим, что предыдущее предупреждение о смоге действовало на Урале в третьей декаде марта.
ИСТОЧНИК KP.RU