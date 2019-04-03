Свердловскую область до выходных накрыл смог

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-03T09:56:34+03:00

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Уральские метеорологи выступили с предупреждением к жителям Свердловской области о концентрации вредных примесей в воздухе.

Смог накрыл Екатеринбург и окрестности вечером 2 апреля, и будет держаться в атмосфере до вечера пятницы.

- В регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, - предупредили специалисты.

Отметим, что предыдущее предупреждение о смоге действовало на Урале в третьей декаде марта.

ИСТОЧНИК KP.RU