2019-04-03T09:56:34+03:00
Общество

Свердловскую область до выходных накрыл смог

В воздухе скопились вредные примеси
Лев ИСТОМИН
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В воздухе скопились вредные примесиВ воздухе скопились вредные примесиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские метеорологи выступили с предупреждением к жителям Свердловской области о концентрации вредных примесей в воздухе.

Смог накрыл Екатеринбург и окрестности вечером 2 апреля, и будет держаться в атмосфере до вечера пятницы.

- В регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, - предупредили специалисты.

Отметим, что предыдущее предупреждение о смоге действовало на Урале в третьей декаде марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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