Уральский олигарх построит отдельную столовую для школы, которую окончил

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-03T09:48:45+03:00

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Уральский предприниматель Андрей Симановский построит новую столовую для школы № 106, в которой учился. Ожидается, что в новом здании также разместят пищеблок, а ее площадь составит1 450 квадратных метров.

Большую часть проектируемого объекта займет столовая с полноценным обеденным залом, в котором расположатся столы по зонам: начальной школы, основной, а также для маломобильных групп. Два здания соединит теплый переход.

- Для Екатеринбурга вынос школьной столовой в отдельное здание – это пилотный проект. Если он себя зарекомендует, то этот опыт можно будет использовать и для других школ нашего города, – рассказал заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Школа №106 была построена в 1958 году. Столовая находится в подвальном помещении. Ее перенос позволит увеличить количество мест для питания школьников, удобно расположить обеденное пространство, а также столовая приобретет современный вид. Андрей Симановский окончил школу в 1977 году, а с 2014 года оказывает спонсорскую помощь в обустройстве кабинетов и других помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU